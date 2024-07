La città liberata: Ancona ricorda il generale Anders e il secondo corpo d'armata polacco

ANCONA – Inizieranno giovedì 18 luglio, alle 9,30, alla porta Santo Stefano, da dove entrarono al tempo, le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della liberazione di Ancona da parte del Secondo Corpo di armata polacco guidato dal generale Władysław Anders. La cerimonia si aprirà con l’esecuzione degli inni nazionali italiano e polacco, eseguiti dalla Fanfara dell’esercito polacco. Dopodiché il sindaco di Ancona Daniele Silvetti darà poi il benvenuto della Città di Ancona alla delegazione polacca guidata da Lech Parell, capo dell’Ufficio per i reduci di guerra e le vittime di persecuzioni, in veste di rappresentante del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Polonia, ai reduci, all’incaricato d’affari rappresentante del ministro degli Affari esteri della Repubblica di Polonia Agnieszka Hoppen Klikowicz, alla console onoraria della Repubblica di Polonia in Ancona Cristina Gorajski, alla figlia del Generale Władysław Anders Anna Maria Anders, alle autorità civili, militari e religiose, all’Associazione nazionale partigiani d'Italia, meglio nota come Anpi e rappresentata dal presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, alle associazioni combattentistiche, partigiane, alle associazioni d’arma e a tutti i cittadini.

Insieme con il primo cittadino dorico porteranno il loro saluto il già citato presidente dell’Anpi nazionale Pagliarulo, il capo dell’Ufficio per i reduci di guerra e le vittime di persecuzioni, in veste di rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia Lech Parell, il senatore Kazimierz Michał Ujazdowsky, l’Incaricato d’Affari rappresentante del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia Agnieszka Hoppen Klikowicz. Seguiranno la cerimonia di omaggio ai caduti con la benedizione delle corone da parte dell’arcivescovo, monsignor Angelo Spina, e la deposizione solenne, da parte di Comune di Ancona, Anpi e ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, e il conferimento delle medaglie Pro Patria da parte del rappresentante del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Polonia Parell.

Nel corso della cerimonia le autorità renderanno omaggio al Monumento dedicato al Reggimento dei Lancieri dei Carpazi reparto esplorante del Secondo Corpo d'Armata polacco, che si trova oltre la porta di Santo Stefano. Il monumento è stato donato nel 2022 al Comune di Ancona dall'Istituto polacco per la Memoria Nazionale, in ricordo della giornata del 18 luglio 1944 quando, alle 14,30, i soldati del Primo squadrone del Reggimento dei Lancieri dei Carpazi attraversarono via Santo Stefano per entrare in città, immediatamente seguiti dal carrista Tomasx Skrynski che issò le bandiere polacca e italiana proprio in quel luogo, come simbolo di vittoria e fratellanza fra le Nazioni. Dopo l’omaggio musicale della Fanfara dell’esercito polacco, una delegazione si recherà a rendere omaggio al Monumento alla Resistenza del Pincio.

Nel pomeriggio invece altri tre appuntamenti: alle ore 17,45 allo stadio Dorico l’inaugurazione della mostra ‘Il generale dalla terra inumana’, a cura del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona. Alle 18,20 invece la Fanfara dell’Esercito polacco partirà dallo Stadio Dorico per tenere un concerto al Monumento ai Caduti. Alla Mole Vanvitelliana infine si terranno due concerti jazz: alle 19 con l’artista Silvia Manco e alle 21,30 con il gruppo O.N.E. Quartet. Per tutti coloro che vorranno partecipare alle cerimonie del mattino sarà a disposizione un bus che partirà alle 9 del 18 luglio dalla sede centrale del Comune, largo XXIV Maggio, e farà ritorno dopo la cerimonia del Pincio.