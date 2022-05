Si affaccia dalla finestra e si getta nel vuoto: dramma alle Grazie. Per la donna nulla da fare

ANCONA - Apre la finestra, si affaccia e poi si getta nel vuoto volando per metri. Lei, una donna di 85 anni, non ce l'ha fatta ed ha perso la vita. Fatale l'impatto con il terreno che non le ha lasciato scampo. E' successo ieri sera in un appartamento delle Grazie.

Sul posto gli operatori del 118 e la polizia di Ancona. Al loro arrivo la donna, che non ha lasciato nessun biglietto per giustificare il gesto, era già morta.