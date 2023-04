I proprietari sono fuori ed i ladri entrano nella villetta, rubati orologi da migliaia di euro: è caccia ai banditi

ANCONA - Sono entrati di sera, approfittando dell’assenza dei proprietari, per rubare due antichi orologi a pendolo. Un furto di intenditori messo a segno lunedì, in una villetta di via Conca. Chi ha agito non era solo perché gli orologi sono piuttosto ingombranti e per portarli via servivano più mani e soprattutto un mezzo grande. In casa è stata trovata forzata una portafinestra. I proprietari si sono accorti solo dopo, al loro rientro, e hanno denunciato il furto ai carabinieri. I due orologi sono stati stimati per un valore di 5mila euro. Si cerca una banda.