Ladri al maneggio, sfondano la porta e rubano dalla cassa: «Paura per gli animali»

Ladri al maneggio Asd Cavalieri della Cittadella. Un furto, del valore di 300 euro, ha lasciato sotto choc dipendenti e responsabili della struttura di via Circonvallazione. Sugli autori del fatto avvenuto questa notte indaga la polizia scientifica.

La ricostruzione

Questa mattina alle 8 la responsabile Annarita Delle Vergini (nella foto) è entrata per dare da mangiare ai cavalli e ha fatto l'amara scoperta. Racconta: «Quando sono arrivata la porta della club house e dell'ufficio erano sfondate a calci si vedevano i segni delle pedate e nell'ufficio era tutto sottosopra. Hanno preso da una cassettina circa 300 euro in contanti che tenevamo lì e hanno provato ad aprire le due porte in cui si trova la selleria. Con delle tronchesi hanno forzato il gancio dei lucchetti, ma credo che gli interessassero solo i soldi, visto che non hanno toccato le selle». Ipotizza che il furto sia avvenuto di notte: «Quando sono entrata c'erano le luci accese e credo che i ladri siano entrati scavalcando dalla Cittadella. I cancelli e il portone esterno erano intatti e senza segni. Finchè non sono entrata nell'edificio non mi sono accorta di nulla».

Oltre al rammarico per i pochi soldi trafugati, la responsabile si è subito agitata per gli animali: «Il mio primo pensiero è andato ai cavalli. Per fortuna stavano bene e in salute. Non li hanno toccati». I ladri dunque si sono dati da fare per trovare i soldi: «C'era anche un computer sul tavolo, dei caschetti e degli stivaletti nuovi - dice la responsabile - ma non hanno toccato nulla di tutto ciò, forse perché poi uscire dalla Cittadella con le mani impegnate sarebbe stato complicato per loro. Hanno rovesciato tutti i faldoni con i documenti, quello sì, forse nella speranza di trovare altro contante».

L'arrivo della polizia

Sul posto questa mattina si sono precipitati gli agenti della questura seguiti dagli uomini della Scientifica che hanno fatto i rilievi e preso le impronte lasciate dai malviventi per cercare di risalire ai responsabili. «Purtoppo - dice Annarita - il maneggio non ha telecamere, è un edificio storico e metterlo in sicurezza non è semplice. La polizia è stata molto disponibile ed è arrivata subito per fare i rilievi. Speriamo si venga a capo della questione».