Tornano dalla villeggiatura, trovano la casa svaligiata: svuotata la cassaforte

Tornano dalla villeggiatura e trovano la casa svaligiata. Brutta sorpresa per una coppia di pensionati anconetani che sabato sera, rientrati dal soggiorno in riviera, hanno scoperto di essere stati derubati.

I ladri nei giorni precedenti hanno fatto irruzione nel loro appartamento alle Tavernelle: hanno scassinato la serratura della porta blindata e hanno messo a soqquadro ogni stanza. Sono riusciti ad aprire la cassaforte dopo aver trovato la chiave: hanno rubato gioielli e monili d’oro di un discreto valore economico, ma soprattutto affettivo. Erano i ricordi di una vita. Subito i proprietari, sotto choc, hanno chiamato la polizia per sporgere denuncia.

«Grazie per aver derubato la casa dei miei genitori, grazie per aver portato via le poche cose a loro care. Se questo vi ha fatto star bene, vi dico solo che avete fatto star male persone che non se lo meritavano», è l’amaro sfogo della figlia su Facebook.