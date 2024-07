Al via l'Ancona Jazz Festival con Lino Patruno e Sergio Cammariere

ANCONA - Questa sera prende il via Ancona Jazz Festival, storica rassegna di musica jazz del capoluogo marchigiano, organizzata da ‘Spaziomusica’ da oltre mezzo secolo. Alle 21,30, alla corte della Mole aprirà la manifestazione un omaggio alla musica di Charles Mingus, con protagonista un ensemble estratto della Colours Jazz Orchestra arricchito dal contrabbassista Boris Kozlov, direttore musicale delle formazioni deputate a portare avanti il repertorio ‘mingusiano’ attraverso la Mingus Big Band, la Mingus Dynasty e la Mingus Orchestra. Domani sera invece, sempre alle 21,30, sarà la volta del sestetto Black Art Jazz Collective, formato da alcuni dei massimi esponenti del jazz americano di oggi, ed esempio importante nella continuazione del linguaggio jazzistico sviluppatosi dagli anni ’60 in poi.

Ma l’Ancona Jazz Festival non terminerà con questa due giorni. Si cambierà però location e protagonista diventerà l’Anfietratro Romano. Qui, protagonisti il 16 luglio, saranno il quartetto del pianista e cantante Sergio Cammariere, allargato al sublime violoncello di Giovanna Famulari. Il 19 luglio invece toccherà al gruppo di Rossana Casale, la quale presenterà il suo nuovo disco ‘Almost Blue’. Infine il 26 luglio spazio al duo del grande trombettista Paolo Fresu con Rita Marcotulli al piano.

Altre serate di importante interesse si avranno il 18 luglio quando verrà dato spazio alla magia del jazz polacco, in ricordo della liberazione di Ancona, con la presenza della pianista Silvia Manco, in un programma che parte dalla poesia del premio Nobel Wislawa Szymborska ‘Ella in Heaven’, e del quartetto tutto femminile O.N.E., caratterizzato da musiciste provenienti da Polonia, Ucraina e Italia, quest’ultima rappresentata dall’emergente Francesca Remigi. Poi il 22 luglio, da Moroder, spazio all’unico concerto italiano della grande cantante Janis Siegel, fondatrice del leggendario quartetto vocale ‘Manhattan Transfer’, in un programma che abbinerà jazz e cucina secondo un percorso di imprevedibile coinvolgimento del pubblico. Invece il palco di piazza del Papa l’11 luglio e della corte interna di Marina Dorica il 13 ospiteranno le Big Band dalle Università dello Utah e dell’Illinois, grazie alla collaborazione delle relative reti esercenti.

Il mese di agosto invece prevede vari appuntamenti. Il primo il giorno 10, nel teatro del Conero a Sirolo, con la Colours Jazz Orchestra al completo che, attraverso la direzione e gli splendidi arrangiamenti di Massimo Morganti, presenterà un programma dedicato ai grandi tenoristi della storia del jazz, da Coleman Hawkins a Sonny Rollins, da John Coltrane a Bob Berg attraverso i loro capolavori riesplorati da Daniele Comoglio. Questo evento è frutto della collaborazione con l’Associazione Le Muse di Ostra Vetere del Maestro Federico Mondelci. Torna inoltre, in ‘Terrazza di Moroder’, l’appuntamento di Ferragosto. Un classico che rappresenta la chiusura ideale del cerchio. Un concerto spettacolo, affidato al leggendario chitarrista Lino Patruno il quale, nel suo abituale ‘Jazz Show’ offrirà il giusto omaggio al jazz di New Orleans e Chicago grazie alla conoscenza profonda di quegli stili tanto importanti negli anni ’20, avendo suonato accanto a figure storiche e rappresentative di quel periodo. Gli appassionati, e non soltanto, avranno modo di apprezzare quindi un vasto spettro sonoro, dal duo alla grande orchestra, passando attraverso sensazioni ed emozioni proprie di un momento culturale che si appoggia, oggi più che mai, nella eterogeneità e nelle influenze da ogni dove.