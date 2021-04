Investito in via Flaminia, choc davanti la stazione: in ospedale un 18enne

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, lungo via Flaminia, nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Un'auto ha travolto un ragazzo di 18 anni che è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dell'automedica, hanno soccorso il giovane e l'hanno trasportato con un codice rosso per dinamica all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Leggeri disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.