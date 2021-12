Centra in pieno un ragazzo e poi fugge, è caccia al pirata della strada

ANCONA - Paura nella serata di ieri in piazza Rosselli, dove un 30enne è stato centrato da un furgone. E' successo intorno le 21.30.

L'autista del mezzo, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha pensato bene di fuggire e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia. Il giovane è stato trasportato in ospedale: lamentava un dolore al polso ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I poliziotti invece si sono messi sulle tracce del pirata della strada.