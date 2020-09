Fa una scorpacciata di moscioli ma ingoia pure un guscio: finisce all'ospedale

E’ finito all’ospedale per una scorpacciata di moscioli di Portonovo, ma non per una “semplice” indigestione, bensì perché, insieme al tenero mollusco, ha ingerito pure un pezzo di guscio di dimensioni considerevoli.

Sabato pomeriggio l’uomo, un anconetano, si è rivolto al Pronto soccorso di Torrette dopo aver pranzato perché non riusciva a deglutire bene e faticava a respirare. Colpa del frammento di mosciolo che aveva inavvertitamente inghiottito facendo la scarpetta e che gli era rimasto incastrato nell’esosago, come accertato da una radiografia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito è stato trasferito nella Divisione ospedaliera di Gastroenterologia, diretta dal dottor Piergiorgio Mosca, per essere sottoposto a un intervento di rimozione del corpo estraneo. Ha rischiato che il guscio della cozza potesse provocare delle lacerazioni, potenzialmente letali, ma per fortuna tutto è andato bene: la rimozione del mosciolo è riuscita e dopo due giorni d’osservazione, il paziente è potuto tornare a casa.