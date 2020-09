Infarto in panetteria, si accascia all'improvviso: paura tra i clienti

Infarto in panetteria, paura in via Torresi. E’ accaduto attorno alle 17.

Un uomo di 72 anni si è sentito male e si è accasciato a seguito di una crisi cardiaca. Subito i presenti hanno dato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il paziente al Pronto soccorso di Torrette con un codice giallo.