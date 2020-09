Riunione del Coc, il sindaco: «Picco delle Pm1, in giornata tutte le decisioni»

«Nel tardo pomeriggio arriveranno i risultati delle prime analisi e comunicheremo il da farsi, inclusa l’eventuale proroga della chiusura delle scuole». Così il sindaco Valeria Mancinelli, poco fa, a margine del Coc che si è riunito in Comune per affrontare l'emergenza dell'incendio in porto.

«Un dato concreto c’è già - ha rivelato -. La centralina della Cittadella ha registrato alle 8 del mattino un picco delle Pm1 (particolato con diametro inferiore a un micrometro) che ha toccato il livello di 250, per poi scendere progressivamente e tornare a 20 nelle ultime ore. Ma al momento non c’è alcuna conclusione sulla eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria: sarà un gruppo operativo dedicato, costituito da Arpam, Asur e Protezione civile, ad esaminare tutti gli elementi ed effettuare le rilevazioni che sono in corso e che comunicheremo a metà pomeriggio».

«Il grosso dell’incendio è domato - ha concluso il sindaco - ma permane un focolaio nella parte centrale dell’immobile che continua a produrre fumo».