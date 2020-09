La sindaca riapre le scuole, ma il Savoia-Benincasa non ci sta: «Noi restiamo chiusi»

Il Comune riapre le scuole dopo il maxi incendio al porto e l’inchiesta avviata dalla Procura, ma nonostante le rassicurazioni della sindaca Valeria Mancinelli, l’istituto superiore Savoia-Benincasa resterà chiuso. Per le giornate di domani (venerdì 18 settembre) e sabato le lezioni si terranno a distanza.

A comunicarlo, la preside Alessandra Rucci.

«A seguito della decisione del Comune di Ancona di riaprire le scuole nella giornata di domani - annuncia su Facebook -, non reputando ancora salubre la qualità dell'aria e considerando che la misura di tenere le aule arieggiate il più possibile è prevista dal protocollo del Cts per il contenimento del rischio da contagio Covid-19, il nostro istituto ricorrerà alla didattica a distanza per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre. Purtroppo siamo in linea d'aria di fronte al porto, abbiamo effettuato delle prove e riteniamo che potrebbero non esserci le condizioni per tenere gli ambienti correttamente arieggiati. L'orario per la settimana successiva, a partire dal 21 settembre, sarà comunicato nella giornata di domani e il modello organizzativo attuato durante la prima settimana subirà variazioni in quanto necessita di essere perfezionato. Ci rivediamo lunedì».