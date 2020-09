Maxi rogo, la Fiom: «Fermare subito le attività del porto per la salute delle persone»

Sospensione immediata di tutte le attività produttive del porto. Lo chiede a gran voce la Fiom Cgil. «In seguito al disastroso incendio esploso questa notte nella zona del molo sud del porto di Ancona, i cui effetti stanno avendo ripercussioni su tutta la città con grande preoccupazione da parte delle istituzioni per la salute della cittadinanza, arrivando anche alla decisione della chiusura temporanea delle scuole, la Fiom Cgil ha da subito fatto richiesta di sospensione immediata di tutte le attività produttive in area portuale, tra cui quelle della cantieristica che riguardano migliaia di persone» si legge in una nota firmata dal segretario generale della Fiom Marche, Tiziano Beldomenico.

«La Fiom ritiene la salvaguardia della salute e della sicurezza un elemento prioritario rispetto a tutto il resto: ci si aspettava dagli organi competenti una decisione che andasse proprio nella direzione da noi richiesta, ma in questo momento ancora nulla è stato comunicato a riguardo, rinviando ogni iniziativa inerente il comparto produttivo, alla giornata di domani. La Fiom è fermamente convinta che quanto deciso per le scuole e le aree pubbliche sia la giusta strada da percorrere a tutela delle persone e che doveva essere allargato fin da subito a tutte le lavoratrici e lavoratori del porto».