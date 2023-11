Troppi drink nella notte di Halloween, soccorse in città due studentesse universitarie

ANCONA - Doppi soccorso nella notte di Halloween da parte della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori sono intervenuti per dare supporto a due ragazze universitarie. Il primo soccorso è stato effettuato davanti alla facoltà di Economia e commercio: una giovane, visibilmente ubriaca, è caduta a terra e si è provocata un ferita ad una mano. Il secondo intervento invece in piazza del Papa dove un'altra studentessa ha esarato con i drink e per lei è stato necessario il supporto del 118. Le loro condizioni non sono preoccupanti.