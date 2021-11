Rapina al Gross, legati i dipendenti: poi la fuga dei banditi con il bottino

Rapina nella serata di ieri al Gross della Baraccola, all'interno del negozio Dialer System. I banditi sono entrati in azione poco dopo le 20, legando e minacciando i dipendenti per poi rubare alcuni cellulari e fuggire con il bottino.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, intervenuta poco dopo, i rapinatori avrebbero avuto con loro delle pistole. Minacciando i dipendenti sarebbero riusciti a chiuderli in uno stanzino e riuscire così ad agire indisturbati. A quel punto sarebbe stato facile prendere possesso degli smartphone in vendita, per poi fuggire con il bottino, facendo perdere le proprie tracce. Ora è caccia all'uomo da parte della polizia. Per fortuna i dipendenti stanno bene.