Torna il ring in centro, zuffa tra bulli: scatta il blitz della polizia

Giovani scalmanati in centro: i residenti lanciano l’allarme e la polizia interviene subito. E’ accaduto ieri pomeriggio in piazza Cavour. La vicenda è riportata questa mattina sulle pagine del Corriere Adriatico. Sotto i portici, infatti, sarebbe scoppiata una zuffa nella quale una ragazzina, a quanto riporterebbero alcuni testimoni, sarebbe stata picchiata. Questa sarebbe la versione, in fase di accertamento, fornita da alcune persone presenti al momento dei fatti e dai negozianti della zona.

Appena hanno visto le volanti della polizia i ragazzi si sono dati alla fuga e gli agenti sono riusciti a bloccarne una decina in piazza Pertini. Si erano rifugiati nella statua dei Rinoceronti. I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento ma le attività di identificazione degli adolescenti sono andate avanti fino a sera.