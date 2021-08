Prima le minacce poi il cazzotto, ragazzo disabile picchiato: l'aggressore scappa

La vittima sarebbe andata a chiudere lo sportello dell'auto ma lì vicino era parcheggiato il motorino dell'aggressore. Testimone dei fatti il collega del ragazzo che lavora con una cooperativa per ragazzi con deficit

Episodio di violenza gratuita a Collemarino. Ieri mattina un ragazzo di 25 anni, mentre era al lavoro e stava pulendo i giardinetti, è stato raggiunto da un cazzotto in pieno volto finendo al pronto soccorso. La vittima, che lavora da un anno e mezzo con una cooperativa per ragazzi con deficit cognitivi, era andato a chiudere lo sportello dell’auto rimasto aperto, quando si è imbattuto nel proprietario di uno scooter parcheggiato proprio lì accanto.

L'aggressore lo avrebbe avvertito dicendo «Attento al motorino, è nuovo, guai a te se me lo tocchi». Da lì il giovane sarebbe stato colpito con un pugno talmente forte da rompigli il naso e due denti. A portarlo in ospedale il suo collega con cui si trovava insieme al momento dei fatti. L’aggressore, invece, è scappato in sella al motorino. Ora la famiglia del 25enne dovrebbe sporgere denuncia e saranno poi le forze dell’ordine a cercare di identificare l’uomo che, stando ai testimoni, avrebbe una venticinquina di anni, sarebbe di corporatura robusta e tatutato.