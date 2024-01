In azione i "Giardinieri d'arte" in piazza Cavour

ANCONA - Già all'opera questa mattina in piazza Cavour i primi corsisti di “Giardiniere d’ arte per giardini e parchi storici” per il periodo gennaio – aprile 2024 con la presenza di un tutor dell'Ufficio Verde pubblico, coadiuvato da un dipendente dell'Ufficio Politiche Educative. Il corso di formazione gratuito e finanziato con fondi PNRR, in collaborazione con la Regione Marche, vede le ore di pratica, realizzate dai 17 corsisti, su aree verdi messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Dopo la parte teorica, un primo gruppo di giardinieri sono passati alla pratica stamane in piazza Cavour dove ad accoglierli erano presenti anche gli assessori alle Politiche Educative, Antonella Andreoli e l'assessore al verde, Daniele Berardinelli. L'Amministrazione ha stipulato una convenzione con l'azienda IF...srl , già accreditata per la formazione e messo a disposizione uno o più aree verdi per le attività formative ricevendone in cambio la riqualificazione delle aree stesse. Il progetto formativo è finanziato con risorse PNRR, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona sede principale di svolgimento del corso), e di altre due realtà del territorio regionale, l’Associazione di Promozione Sociale “Target” e la società 9000UNO. Presente stamane anche Roberto Brunelli, responsabile dell’ente di formazione: “Il percorso di 600 ore prevede anche 240 ore di stage sul campo e consente di acquisire una qualifica nuova, cioè quella di giardiniere d'arte per giardini e parchi storici e manutentore esperto del verde”.

“Ringraziamo tutti i partecipanti al corso, gli organizzatori e la Regione per questa iniziativa che abbiamo avuto la possibilità di avere nella città di Ancona– spiega l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli - . Si formano figure specializzate in progettazione, gestione e riqualificazione di parchi e giardini. Dato il nostro ampio patrimonio verde, figure come queste sono sempre più necessarie proprio per curare e valorizzare i nostri spazi verdi, rispettando le forme originarie del giardino e valorizzando le peculiarità storiche, culturali, architettoniche, paesaggistiche, integrando cura tecnica ad una attenta progettazione”.