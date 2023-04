Trovato lungo la variante: voleva andare (a piedi) in Germania

ANCONA - Soccorso alla stazione in stato confusionale, poi si allontana dal pronto soccorso e viene trovato mentre cammina lungo la variante: «Voglio tornare in Germania». Protagonista un 60 enne tedesco, soccorso ieri nel tardo pomeriggio. Era stato segnalato in stato confusionale alla stazione ed è stato raggiunto dalla Polizia ferroviaria e dalla Croce Gialla, con l'ambulanza che lo ha portato a Torrette per accertamenti. Dopo il triage però, l'uomo si è allontanato dalla struttura ed è stato intercettato lungo la variante. Raggiunto dai carabinieri, ha detto di voler tornare in patria a piedi. Dietrofront: è stato riportato in ospedale.