Prima notte di lavori alla Galleria del Risorgimento. Come cambia la viabilità: gli aggiornamenti

ANCONA - Prima notte di lavori alla Galleria del Risorgimento. I tecnici in una prima fase procederanno con la pulizia delle superfici esterne, il taglio della vegetazione, e, successivamente, con la tinteggiatura dei due fronti esterni. Le operazioni saranno gestite dal Comune mediante una ditta esterna. Parallelamente la società AnconAmbiente effettuerà la pulizia delle fasce laterali interne rivestite in ceramica.

I lavori saranno effettuati esclusivamente in orario notturno, dalle 21 di sera fino alle 6 di mattina per ridurre al minimo il disagio per la viabilità cittadina e dureranno per sei o sette notti. Nelle ore di lavorazione la galleria sarà chiusa al traffico nei due sensi di percorrenza. Le auto provenienti dal centro potranno deviare salendo in via Isonzo. Le auto provenienti da via Bocconi o da via Martiri della Resistenza potranno deviare salendo in Via XXV Aprile.