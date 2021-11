Tentato furto nel negozio, la cliente si accorge e caccia via i bulli

Tentativo di furto nel negozio artigiano sotto la Galleria Dorica di Ancona. Due giovani sono entrati e, mentre uno vagava con aria indifferente, l'altro ha afferrato una collana dalla vetrina per mettersela in tasca. Fuori, ad attenderli, c'erano una decina di giovani dello stesso gruppo. Non hanno fatto in tempo a scappare, perché una cliente del negozio si è accorta e ha strappato di mano l'oggetto al ragazzo e poi ha detto loro di andarsene. E' quanto accaduto mercoledì pomeriggio sotto la Galleria Dorica, nel negozio C.Berardi di proprietà della signora Ines Laura Foschi. «Approfittando del fatto che in quel momento non ci fossero poliziotti in giro - racconta la titolare - due ragazzini sono entrati in negozio e hanno provato a rubare l'oggetto esposto in vetrina. Io ero di sotto, in magazzino, per recupare un prodotto da mostrare alla cliente. Ha avuto davvero tanto coraggio lei a togliergli di mano la collanina. Non sai mai la reazione dall'altra parte. So che i responsabili di questi episodi sono sempre gli stessi bulletti che passano le giornate qui sotto la Galleria Dorica. Sono tanti, si siedono sui gradini, sporcano e fanno confusione allontanando le persone che, invece, vorrebbero vedere le vetrine».

Prosegue ancora Foschi: «Il questore Cesare Capocasa sta facendo un grande lavoro con il poliziotto di quartiere, la Cinofila e gli agenti delle Volanti sempre presenti per il corso e in galleria ma non è facile debellare il degrado una volta che arriva. Ora dobbiamo far ripartire questo spazio. Proprio per questo abbiamo voluto lanciare l’iniziativa “Cuore di Ancona”. Da venerdì prossimo, infatti, avremo una nostra vigilanza privata che tutelerà la galleria».