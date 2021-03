Furto alle Buonarroti, recuperati 2 dei 12 pc rubati: denunciati due 18enni

I carabinieri della Stazione di Brecce Bianche hanno tenuto d'occhio per giorni i due giovani. Ieri li hanno perquisiti: uno aveva un laptop con sé mentre l'altro nascondeva il pc a casa. Per loro è scattata la denuncia per ricettazione

I carabinieri della Stazione di Brecce Bianche hanno denunciato per ricettazione due 18enni anconetani trovati in possesso di due dei 12 computer portatili trafugati dalla scuola media Buonarroti.

I militari stavano tenendo d'occhio i sospettati da qualche giorno e ieri sera, intorno alle 19, li hanno fermati. Da un primo controllo i carabinieri hanno scoperto un portatile in uno zaino di uno dei giovani mentre, dalla perquisizione domiciliare, hanno scoperto l'altro pc a casa del secondo ragazzo. Il materiale elettronico è stato subito sequestrato. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine ieri i 18enni fermati si trovavano insieme, probabilmente per dare il computer contenuto nello zaino ad un terzo soggetto.

Non è ancora certo, per ò, se i due giovani denunciati siano anche gli esecutori del furto nella scuola. Difatti dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza non si riuscirebbero a distinguere con chiarezza i volti dei ladri che quella sera sono entrati nell'istituto di via Lanzi. Sarebbero in totale quattro le persone coinvolte in questa vicenda. I carabinieri sono fiduciosi che, da qui alle prossime ore, riusciranno a recuperare tutti i pc che erano stati acquistati per implementare la didattica a distanza.