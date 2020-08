Escono per fare una passeggiata, cadono in una buca: fratelli finiscono all'ospedale

Escono di casa per fare una passeggiata, uno inciampa in una buca e l’altro, per aiutarlo, a sua volta cade e si fa male. I due anziani fratelli sono finiti entrambi al Pronto soccorso di Torrette.

E’ accaduto nel pomeriggio in via Bramante. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’automedica e la Croce Gialla. Secondo una prima ricostruzione, uno è caduto dopo essere finito in una buca e l’altro, nel tentativo di sorreggerlo, gli è franato addosso. I due novantenni sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti.