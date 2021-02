Fibra ottica, limitazioni temporanee alla circolazione: ecco dove

L'ordinanza è stata emessa dalla Polizia Locale e riguarda via Primo Maggio, via Baraccola, via Filonzi, via Albertini via Scataglini, via Zingaretti, via Natalucci, via Schiavoni, via Pirani, via Girombelli.

ANCONA - Limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare sono previste in alcune vie della città per i lavori di posa della fibra ottica dal 4 febbraio al 31 marzo 2021. L'ordinanza è stata emessa dalla Polizia Locale e riguarda via Primo Maggio, via Baraccola, via Filonzi, via Albertini via Scataglini, via Zingaretti, via Natalucci, via Schiavoni, via Pirani, via Girombelli.

In queste vie sarà istituito il divieto di sosta e fermata su ambo i lati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e viene autorizzato il restringimento della carreggiata, previa apposizione di idonea segnaletica; viene autorizzato l'eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri della ditta esecutrice dei lavori.