Dà in escandescenze e danneggia il portone di un palazzo, denunciato

ANCONA- Dà in escandescenze, danneggia il vetro del portone di un palazzo e si ferisce le mani. A seguito della segnalazione da parte di alcuni residenti, ieri sera intorno alle 21:30, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Fermo. Al loro arrivo, l’uomo, un boliviano di 35 anni, era ancora vicino al portone preso di mira, in stato di alterazione psicofisica e con le mani sporche di sangue. Il giovane si è ferito colpendo la porta di vetro, pertanto gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato al nosocomio di Torrette per le cure del caso. Il 35enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.