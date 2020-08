Nuovi contagi, aumenta il numero dei pazienti ricoverati: uno è in terapia intensiva

Sale il numero dei ricoverati per il Covid negli ospedali marchigiani: sono 13, di cui uno in terapia intensiva nel Pesarese. A comunicarlo è il Gores con l’aggiornamento delle ore 12 di oggi, lunedì 17 agosto. In tutto sono 182 le persone in isolamento domiciliare.

Dei 13 pazienti ricoverati, 4 si trovano a Torrette nel reparto di Malattie Infettive. Si attestano a 1.913 i casi positivi nell’Anconetano, su un totale di 7.043 contagiati (di cui 248 residenti fuori regione).