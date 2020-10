Focolaio dopo una festa, Pietralacroce col fiato sospeso: anche il parroco in quarantena

Il parroco, l’insegnante, il capo scout. Tutti in quarantena, insieme alle persone con cui sono venuti a contatto nei giorni scorsi. Famiglie intere sono in isolamento domiciliare a Pietralacroce, dove è nato un cluster di Covid con almeno un paio di casi positivi accertati, alle prese con sintomi influenzali.

Come riporta il Corriere Adriatico, sembra che tutto sia nato da un party di compleanno organizzata due domeniche fa da una famiglia del quartiere, numerosa e molto attiva sul piano sociale. Nei giorni successivi alla festa, un’insegnante di una scuola superiore anconetana e un capo scout si sono sentiti male e, sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Nel frattempo, però, il capo scout aveva partecipato a una riunione in parrocchia insieme ad altre persone: per questo, a scopo precauzionale, sono state tutte collocate in isolamento fiduciario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra loro, don Paolo Spernanzoni che domenica scorsa ha celebrato la messa delle 8,30 nella sala polifunzionale di Pietralacroce, in presenza di pochi fedeli e rispettando scrupolosamente tutte le normative anti-Covid, e subito dopo è stato avvertito del pericolo dal Dipartimento di prevenzione dell’Asur: ha dovuto annullare quella delle 11,30 e tutti gli appuntamenti settimanali. «Sto bene, non ho alcun sintomo, ma a scopo preventivo l’Asur mi ha invitato a restare a casa - spiega il sacerdote -. Abbiamo sospeso ogni attività in parrocchia, in attesa del tampone a cui mi sottoporrò il 19 ottobre». Ma adesso Pietralacroce resta con il fiato sospeso e attende con ansia il responso dei test a raffica.