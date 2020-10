Contagiata dal Covid, neonata ricoverata al Salesi: non ha neanche un mese di vita

Non ha neanche un mese di vita, ma è ricoverata al Salesi perché contagiata dal Covid. La neonata, di appena 26 giorni, è stata portata dalla mamma al Pronto soccorso del pediatrico ieri pomeriggio.

Lei e il marito, entrambi stranieri, avevano infatti scoperto di essere stati infettati dal virus. Per questo la donna, spaventata, ha deciso spontaneamente di portare la figlioletta all’ospedale. La piccola è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale per tutti gli accertamenti del caso: sottoposta al tampone, in effetti è risultata anche lei positiva al Covid.

Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma vista la tenera età verrà tenuta in osservazione per verificare il decorso della malattia, fino a quando il tampone non darà esito negativo.