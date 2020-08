Caso sospetto, il tribunale chiude i battenti: scatta la sanificazione d'urgenza

Il tribunale chiude i battenti per una sanificazione immediata. La decisione, repentina, è stata presa ieri pomeriggio dalla presidenza del tribunale e comunicata a tutti i dipendenti e al presidente dell’Ordine degli avvocati, Maurizio Miranda, il quale a sua volta ha provveduto a contattare tutti i colleghi.

Oggi, dunque, il tribunale resterà chiuso per consentire l’intervento di sanificazione che non era stato programmato: si sarebbe verificato un caso sospetto di Covid. Tutte le udienze in programma verranno celebrate in Corte d’Appello. Chiuse le cancellerie, che non saranno raggiungibili nemmeno al telefono, così come l’Unep.