Fanno festa in strada senza rispettare il distanziamento, scattano le denunce

Si sono ritrovati in via Catena i 12 giovani controllati nella serata di ieri dagli agenti delle Volanti di Ancona. I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni residenti che lamentavano urla e schiamazzi da parte del gruppetto di anconetani, formato da 10 ragazzi e 2 ragazze.

Dopo l'identificazione gli agenti li hanno esortati a rientrare nei loro appartamenti visto l'orario. Due di loro però, al termine del controllo, sono stati denunciati per non aver rispettato le normative anti contagio. Entrambi erano privi delle mascherine e si sono rifiutati di rispettare il distanziamento. Uno dei due inoltre, evidentemente ubriaco, è stato denunciato per l'evidente stato di alterazione alcolica.