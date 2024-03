Prima si rifiuta di dare il proprio nome ai poliziotti e poi finge di essere il fratello: denunciato

ANCONA - Sono proseguiti anche in questo fine settimana i controlli in città da parte della Polizia di Ancona. Tra i soggetti controllati due sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità. In particolare, i poliziotti hanno fermato a bordo di un auto tre soggetti, di cui un italiano e due marocchini. Gli ultimi hanno raccontato di essere sprovvisti di documenti e, alle domande sulle proprie generalità si sono rifiutati di declinarle. Accompagnati presso gli Uffici di via Gervasoni uno dei due ha riferito il proprio nome ma, dagli accertamenti svolti, è emerso che in realtà aveva fornito il nome di suo fratello per evitare conseguenze. Dagli ulteriori controlli i poliziotti hanno scoperto che il soggetto era sottoposto alla misura della libertà controllata. Per lui è scattata la denuncia.