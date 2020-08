Ubriaco si rifiuta di indossare la mascherina: dovrà pagare 500 euro di multa

Era ubriaco e si rifiutava di mettere la mascherina. Guai per un 35enne polacco, residente ad Ancona: dovrà pagare oltre 500 euro di multa per il mancato uso del dispositivo di protezione (400 euro) e per lo stato di ubriachezza molesta (103 euro).

A fermarlo in piazza della Repubblica, ieri sera, sono stati i carabinieri del Norm: il 35enne, visibilmente brillo, si rifiutava di indossare la mascherina e non rispettava le distanze di sicurezza, per questo è stato sanzionato. I militari della Compagnia di Ancona, insieme ai colleghi della stazione di Ancona-Centro, hanno effettuato controlli mirati nel capoluogo proprio per verificare il rispetto delle misure anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività, svolta dalle 18 alle 6 del mattino, ha consentito di identificare 31 persone negli spazi aperti al pubblico vicino a 5 locali in piazza del Papa, piazza Cavour e piazza della Repubblica.