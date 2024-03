Danneggiamenti, droga e abusi etilici. Raffica di controlli della polizia in centro: scattano le denunce

ANCONA - Sono proseguiti anche durante questo weekend i controlli disposti dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino. Nel fine settimana inoltre, in piazza Roma, lo stand della Polizia Stradale ha fatto da protagonista, dando la possibilità a grandi e piccoli di osservare le attività svolte dalla specialità della Polizia.

Durante il servizio di ieri sono state controllate 60 persone, di cui 23 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata. Tra i soggetti controllati uno è stato denunciato: si tratta di un tunisino di 23 anni, trovato in possesso di 2.3 grammi di hashish. In particolare, il soggetto, per sfuggire al controllo dei poliziotti ha accelerato il passo tentando di cambiare strada. Ciò non è sfuggito agli operatori che lo hanno fermato e gli hanno chiesto conto del suo atteggiamento sospetto, trovando nella tasca del suo giubbotto un involucro di plastica contenente la droga.