Continuano in città gli avvistamenti di cinghiali a pochi metri da case e auto: «Ho avuto paura, erano in 10»

ANCONA - Ennesimo avvistamento di cinghiali per le vie del capoluogo. L'ultimo in ordine di tempo risale a venerdì 17 marzo quando, nel tardo pomeriggio, una famiglia di ungulati è stata vista attraversare via Angelini, a pochi metri dagli appartamenti e dalle auto parcheggiate: «Erano circa 10 - racconta un residente - ma sono riuscito a fotografarne soltanto 3. Mi sono spaventato molto perchè già nel 2009 ho avuto un incidente d'auto con un cinghiale nei pressi di Portonovo. Raccomando a tutti gli automobilisti di moderare la velocità anche nelle vie cittadine».

Sempre venerdì un altro residente aveva immortalato un'altra famigliola di cinghiali mentre cercava cibo e acqua tra via della Pergola e via del Conero.