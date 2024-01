Trappolamento di cinghiali, il Comune: «Il sistema ha successo». Catturati altri tre cinghiali

ANCONA - Prosegue il lavoro di trappolamento dei cinghiali dal territorio urbano di Ancona avviato il mese scorso. Come confermato dal Comune dorico, con la sinergia dell'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino e di altri soggetti, nelle ultime ore è stato possibile catturare altri tre esemplari.

“Il sistema funziona, è evidente - ha commentato il vice sindaco e assessore alla sicurezza urbana, Giovanni Zinni. Continueremo a bonificare il territorio, area per area, debellando il fenomeno della fauna selvatica affinché non ci siano più rischi per la pubblica incolumità”. L'attivazione del trattamento dei cinghiali, si ricorda, è stato preceduto da un periodo di sperimentazione impostata attraverso un lavoro di equipe, che vede coinvolti Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Regione Marche, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Alimenti Origine Animale AST Ancona, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Commissario Nazionale per la Peste Suina, Comando Regionale Carabinieri Forestale, Comando Polizia Provinciale di Ancona e Comando Polizia Locale di Ancona. Il fenomeno della circolazione in area urbana degli ungulati ha raggiunto una soglia molto elevata, causando danni ai veicoli e alle persone stesse, nonché ai terreni agricoli e alle aree verdi, rendendo improrogabile una azione di contenimento.