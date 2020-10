Sgomma tra le vie del centro, ma è minorenne e quindi non ha la patente

ANCONA - Nonostante fosse minorenne e quindi senza patente, scorazzava come se niente fosse lungo le vie del centro di Ancona. A finire nei guai un 17enne del posto, sorpreso ieri sera dai carabinieri del Norm di Ancona.

Il giovane, fermato dai militari, ha tentato di temporeggiare fingendo di cercaer il documento. Poi, vistosi scoperto, ha ammesso le sue colpe affermando di non aver mai conseguito la patente di guida perchè ancora minorenne. I carabinier non hanno potuto fare altro che multarlo con una sanzione da ben 5000 euro per guida senza patente, oltre a sequestrare l'auto per 3 mesi. Nei guai anche la madre del 17enne che dovrà pagare una multa di 400 euro per incauto affidamento.