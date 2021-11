Si allontana e non torna a casa, scatta l'sos del marito: paura per una donna

Sono stati dieci minuti ad altissima tensione quelli dei familiari della donna che ieri sera, intorno alle 20,30, si è allontanata dalla sua casa nella zona del Quartiere Adriatico facendo perdere le proprie tracce. Il marito, non vedendola rincasare, si è iniziato a preoccupare e ha allertato i carabinieri con una segnalazione. Da subito sono iniziate le ricerche e, dopo una decina di minuti, una pattuglia dei militari si è imbattuta nella signora che vagava in stato confusionale in corso Stamira.

La donna, affetta da disturbi, versava in forte stato di agistazione ed è servito l'intervento del 118 per soccorrerla. Sul posto si è precipatata l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l'ha trasferita al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. E' stata quindi ricoverata e sottoposta alle cure del caso.