Il caro bollette piega le famiglie anconetane. Mille richieste in più per la riduzione della tassa sui rifiuti

ANCONA - La situazione delle famiglie anconetane comincia a preoccupare. Schizzano le richieste di agevolazione sulla Tari. Sono circa un migliaio in più rispetto alle 4.257 domande giunte agli uffici comunali l’anno scorso. E il numero delle richieste possono solo che che crescere. «Perchè ad oggi ne abbiamo caricate sulle 5.200 - spiega l’assessore Ida Simonella -, ma l’operazione non è ancora terminata.

Le agevolazioni

Il Comune ha messo in atto un piano per cercare di attutire il colpo del caro vita sui nuclei familiari più fragili: 250mila euro come fondo per il pagamento delle bollette. E sempre su base reddituale si può accedere al contributo affitti che già quest’anno ha erogato circa 500mila euro a 179 famiglie su una graduatoria di 517 richiedenti. Sulla Tari: la scontistica varia sulla base del reddito Isee: da 0 a 5.000 euro si può usufruire di una riduzione della Tari del 70%, da 5.001 a 10.000 euro del 50%, da 10.001 a 20.000 euro del 25% e da 20.001 a 25.000 euro del 10%. «Stiamo ricevendo diverse richieste di rateizzazione delle tasse comunali - afferma il direttore di Ancona Entrate, Leonardo Giacchetta -. Non siamo ancora in un fenomeno fuori dall’ordinario, ma riceviamo diverse richieste». Dunque una situazione ancora non al limite, ma pronta a scoppiare con l’avvio dell’inverno, quando nei condomini si andrà verso un utilizzo più intensivo di energia elettrica e riscaldamento.