Precipita dalla scala mentre aggiusta una lampadina, paura in un condominio

Sale sulla scala per cambiare la lampadina del pianerottolo, perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. Attimi di spavento questa mattina in via Sparapani per un pensionato di 80 anni precipitato dalla scala all’interno del condominio in cui abita.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto, sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato l’anziano a Torrette con un politrauma, in codice di media gravità.