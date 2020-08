Precipita con il parapendio e rischia di schiantarsi sugli scogli, paura nella baia

Ha perso il controllo del parapendio ed è finito sulla spiaggia, rischiando di schiantarsi sugli scogli: paura nel primo pomeriggio a Portonovo.

L’uomo, di circa 40 anni, è finito in un punto complicato da raggiungere, tra la spiaggia libera ex Ramona e Mezzavalle. Chi si è accorto dell’incidente ha subito dato l’allarme. La Capitaneria di Porto si è attivata con una motovedetta e un motoscafo, mentre sul posto interveniva anche il gommone di salvamento di Portonovo con 5 volontari che si sono tuffati per raggiungere l’uomo: recupero non facile, visto il mare mosso.

Era miracolosamente illeso, anche se provato dalla brutta esperienza, al punto che ha preferito rifiutare il trasporto all’ospedale.