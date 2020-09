Non risponde al telefono, era caduta in casa: trovata immobilizzata sul pavimento

E’ caduta in casa a seguito di un malore e non è più riuscita a rialzarsi dal pavimento, dove è rimasta immobilizzata a lungo. Sono stati i familiari ad attivare i soccorsi perché l’anziana non rispondeva più al telefono. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, per aprire la porta, chiusa a chiave dall’interno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorritori del 118 e della Croce Gialla l’hanno trovata stesa a terra, dolorante. La 94enne, residente in via Panoramica, non avrebbe riportato traumi, ma è stata accompagnata all’Inrca per tutti gli accertamenti del caso.