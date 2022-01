Si stacca il cartongesso e colpisce la negoziante: paura alla Bottega dello scolaro

Paura ieri pomeriggio in corso Garibaldi. All'interno dello storico negozio La bottega dello scolaro, al civico 17, si è staccato un pezzo di cartongesso dal controsoffitto all'interno del bagnetto, cadendo addosso alla negoziante. L'incidente è avvenuto alle 17,30 circa.

Per fortuna la donna ha riportato ferite lievi ma, per assicurarsi di non aver avuto particolari conseguenze, ha preferito comunque andare autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Prima però è stato allertato il Nue 112 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e il negozio è stato chiuso nel pomeriggio dal momento che la caduta del cartongesso ha reso il piccolo bagno inagibile. Non si esclude che il crollo sia dovuto ad una infiltrazione d'acqua anche se è solo un'ipotesi. Nelle prossime ore si potrebbero chiarire meglio le cause.