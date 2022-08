Barca affonda al Trave, a bordo ci sono nove persone: scattano i soccorsi in mare

Una barca è affondata a circa un miglio dal Trave di Ancona nella serata di ieri, 14 agosto. Il natante da riporto, lungo 7,5 metri e con a bordo 9 persone, è stato recuperato dalla guardia costiera di Ancona, intervenuta con l'unità navale SAR CP 310, ed il personale della Società Nazionale Salvamento.

Le persone sono state per fortuna tratte in salvo e stanno bene. Da chiarire ancora le cause dell'affondamento.