Barbieria e tabaccheria senza i cartelli di divieto di fumo e orari di apertura/chiusura, multa da 5mila euro

ANCONA- I cartelli di divieto di fumo e degli orari di apertura e chiusura non sono esposti in negozio, multa salata per due esercenti. Ieri giornata di controlli congiunti per la Divisione di Polizia Amministrativa e per la Polizia locale, Ufficio commercio, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, coordinata dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli agenti hanno controllato la corretta tenuta della documentazione comunale e la cartellonistica obbligatoria di alcuni esercizi commerciali. In particolare, in una barbieria in piazza Ugo Bassi gli agenti hanno identificato quattro persone ed hanno contestato al titolare la mancanza del cartello di divieto di fumo, degli orari di apertura/chiusura e l’esposizione del tariffario per le prestazioni. È stata poi controllata una tabaccheria nella zona nord di Ancona e, anche in questo caso, gli agenti hanno riscontrato la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e degli orari di apertura/chiusura. In totale sono state comminate sanzioni per 5mila euro.