Mobilità | Dal 20 marzo un terzo autobus per gli studenti delle scuole Podesti

ANCONA - Da lunedì 20 marzo una corsa in più per gli studenti delle scuole Podesti attualmente ubicate alle Tommaseo di via Fanti. L'Amministrazione, per rispondere alle esigenze manifestate dalle famiglie e dal Consiglio di Istituto Posatora-Piano-Archi, ha predisposto una ulteriore corsa con percorso Posatora – Piano – piazzale Kennedy per gli studenti delle Podesti che raggiungono la nuova collocazione, resasi necessaria a seguito al sisma del 9 novembre.

Le dodici classi della scuola media Podesti (253 alunni) sono già servite da due autobus doppi di Conerobus e da un pollicino. A questi si aggiunge quindi da lunedì la terza corsa che sarà effettuata sempre da Conerobus.