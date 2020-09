Veicoli senza assicurazione, record di multe e sequestri: denunciati 6 furbetti

Una quantità considerevole di veicoli, tra auto, camper, furgoni e moto, privi di assicurazione e lasciati sulle pubbliche vie è stata recuperata dai carabinieri della Compagnia di Ancona nell’ambito dell’operazione “Strade Pulite”, proseguita anche nel periodo estivo.

L’attività dei militari del Radiomobile del Norm, iniziata a settembre 2019, si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio del territorio e i quartieri maggiormente interessati dal fenomeno sono stati il Piano, il rione Adriatico, Tavernelle, Collemarino, Posatora, la Baraccola e l’Aspio. Il numero maggiore di veicoli, ben 120, è stato recuperato nelle zone centrali (Archi, Piano San Lazzaro e Vallemiano), ma il fenomeno si è registrato anche in periferia dove sono stati recuperati 107 veicoli tra Monte D’Ago, la Baraccola, Brecce Bianche e l’Aspio. Tanti mezzi abbandonati in strada sono stati rimossi dai carabinieri grazie anche alle segnalazioni al 112 dei cittadini che hanno contribuito al miglioramento del decoro urbano della città. Vetture i cui proprietari, anziché demolirle, hanno preferito parcheggiarle negli spazi pubblici senza l’assicurazione. Alcune sono state lasciate addirittura con le portiere aperte ed esposte al massimo degrado. In qualche caso, essendo i proprietari deceduti e senza eredi, è stata avviata la procedura d’ufficio di alienazione con la Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio di Ancona.

Nell’ambito dell’attività 6 persone sono state denunciate per violazioni colpose. In particolare, i militari hanno accertato che 6 veicoli, già sottoposti a sequestro per mancanza della copertura assicurativa e affidati ai proprietari, sono stati utilizzati successivamente percorrendo diverse centinaia di chilometri. In tutto sono stati sequestrati 325 veicoli, elevate sanzioni per oltre 280.000 euro e decurtati 1.625 punti dalle patenti.