Aud Archi Città, consegnati i lavori: al via il cantiere

ANCONA - Consegna dei lavori stamani alla ditta Picone Costruzioni di Terni per il progetto di riqualificazione AUD Archi città. Oltre ai rappresentanti della azienda, erano presenti il direttore dell’Erap, Maurizio Urbinati, l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini, la responsabile del progetto, l'architetto Livia Scarpellini e il direttore dei lavori ingegner Roberto Papa. L'importo dei lavori è di oltre 2,5 milioni di euro e avrà per oggetto la realizzazione del Social Lab, della palestra e un intervento di edilizia sociale. Le opere avranno la durata di 540 giorni e il termine ultimo per la consegna è fissato per il 3 marzo 2022. «Partono concretamente i primi lavori per la riqualificazione del quartiere degli Archi. Siamo passati dalle parole ai fatti e abbiamo potuto farlo grazie ai soldi che abbiamo conquistato vincendo bandi nazionali. I lavori andranno avanti e a breve seguiranno la partenza delle opere di riqualificazione dei portici degli Archi e Piazza del Crocefisso» afferma il sindaco Valeria Mancinelli.

«Naturalmente ci ha fatto piacere avviare stamane l’intervento che è stato oggetto di una grande attività di programmazione e di progettazione da parte del Comune e dell’Erap – ha affermato il direttore dell’Erap Maurizio Urbinati -. Nonostante il periodo complicato dal Covid, abbiamo continuato a seguire tutte le procedure di gara che ci hanno consentito oggi di consegnare il cantiere. Questa operazione rappresenta la possibilità di riqualificare un pezzo del quartiere degli Archi, favorendo il miglioramento della generale qualità della vita della zona». ×Con questo intervento viene dimostrata la concretezza dell’attività dell'amministrazione comunale nell’ambito dei progetti di riqualificazione urbana- afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini -. Continueremo a breve con l’inizio delle opere del Bando Periferie che, oltre a quanto indicato dal sindaco, riguardano anche via XXIX Settembre, il Verrocchio e a seguire, l’area ex birrificio Dreher. Con l’Erap si sta lavorando anche alla programmazione dell’inizio dei lavori per via Marchetti che avverrà per step successivi, condominio per condominio, essendo l'intervento calibrato su tutta l’area. La riqualificazione dell’ingresso alla città di Ancona, da Palombella a Piazza della Repubblica con questo primo cantiere, è così iniziata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento di riqualificazione è denominato “AUD_Archicittà”, ovvero la proposta con cui Comune di Ancona ed ERAP Marche-presidio di Ancona, avevano partecipato al Bando del Presidente del Consiglio del 2015 e che non rientra nel Bando per le periferie. Questa riqualificazione riguarda l’area tra via Mamiani, via Fornaci Comunali e largo Borgo Pio. Un intervento da 3,2 milioni di cui due provenienti dallo Stato e gli altri dall’ Erap, grazie al finanziamento legato al progetto di riqualificazione Aree urbane degradate. II progetto riguarda la realizzazione di un social lab, con risistemazione della struttura e dei servizi del Centro H, rifacimento della palestra, intervento di edilizia sociale e realizzazione del parco urbano nella zona della rupe di via Fornaci comunali. Oggi la consegna dei lavori ha riguardato la realizzazione dei primi tre punti.