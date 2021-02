La Croce Gialla di Ancona cerca infermieri da assumere a tempo indeterminato

«Come associazione stiamo cercando degli infermieri da assumere a tempo indeterminato con contratto nazionale. Queste figure verranno inserite in una postazione sanitaria all’interno di una grossa azienda di Ancona con la quale collaboriamo da tempo. Oltre a questa postazione chiamata a garantire assistenza sanitaria a centinaia di operai noi come Croce Gialla viste le numerose richieste stiamo allestendo dei nuovi servizi domiciliari che negli ultimi periodi sempre più spesso ci vengono richiesti dalla cittadinanza. Per la gente di Ancona la Croce Gialla è un punto di riferimento per tale motivo abbiamo deciso di andare incontro a queste esigenze». L’appello arriva direttamente da Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla di Ancona. Per quello che riguarda le assunzioni degli infermieri che ricordiamo verrà fatto seguendo il contratto nazionale della categoria, è possibile chiamare per informazioni il numero 329/3814716 e chiedere di Francesco.