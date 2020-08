Consegnava pizza e cocaina a domicilio, in manette il pony express della droga

Un ristoratore di Falconara di 53 anni è stato arrestato dalla polizia mentre vendeva una dose di cocaina ad un cliente. Il blitz è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto, nel tardo pomeriggio di ieri.

I poliziotti dell’Antidroga avevano attenzionato da tempo il ristoratore-pusher: così, dopo averlo pedinato, l’hanno fermato mentre effettuava una consegna a domicilio a bordo di uno scooter. Oltre alla pizza, al cliente aveva ceduto una dose di cocaina, per un totale di 70 euro.

Successivamente è stata perquisita l’abitazione del 53enne che nelle tasche aveva 500 euro in contanti, considerati il frutto dell’attività di spaccio: in casa sono stati trovati altri 10 grammi di cocaina suddivisa in 3 involucri, oltre al materiale per il confezionamento. Di qui l’arresto: il 53enne ora si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

