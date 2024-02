A volto coperto ed armi in pugno per le vie di Ancona: stavano "girando" per pubblicare un video sui social

ANCONA – Armi in pugno e passamontagna, a beneficio degli smartphone pronti ad immortalare ed a riprendere quelle pose stile “Gomorra”. Sufficienti a spaventare chi, alle prime luci della sera, ha notato tre giovani che si aggiravano in zona piazza Ugo Bassi eletta a loro set fotografico-cinematografico. Ed a richiedere pertanto l’intervento delle forze dell’ordine, che li hanno successivamente ritrovati impegnati a caricare il materiale sui social.

L’episodio è accaduto sabato pomeriggio intorno alle 18.30, quando tre ragazzi bengalesi hanno attirato l’attenzione dei presenti puntandosi addosso con il volto coperto delle pistole ed un fucile tra le vie del quartiere. Immediato l’arrivo di Polizia e Carabinieri a sirene spiegate, che non sono riusciti a cogliere sul fatto il gruppo, successivamente intercettato dentro un garage nei pressi di Corso Carlo Alberto.

All’interno del locale, sono state effettivamente ritrovate le armi (regolarmente acquistate), che erano però quelle in dotazione a chi si diletta nella guerra simulata tipo “Paintball” o “Soft Air”, disciplina che simula i combattimenti bellici e che viene praticata anche a livello agonistico, nella quale si colpiscono gli avversari con dei proiettili finti, a volte pieni di vernice. Molto simili a quelle originali tanto da poter essere scambiate per vere e pertanto – comprensibilmente – spaventare chi se le trova davanti. Non è stata adottata alcuna misura a carico del gruppo, ma sull’episodio le forze dell’ordine si riserveranno di effettuare ulteriori valutazioni.